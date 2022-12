Altri insulti a Chiara Ferragni dopo alcuni contenuti in intimo: lei sbotta e risponde mostrando i messaggi degli haters.

Nuovi scatti in intimo e nuova polemica contro Chiara Ferragni. Questa volta, però, la replica è stata brutale senza giri di parole. La nota influencer ed imprenditrice digitale, infatti, ha sbottato pesantemente pubblicando una serie di messaggi ricevuti ai suoi contenuti facendo delle importanti riflessioni.

Chiara Ferragni risponde agli insulti social sul suo fisico

Chiara Ferragni

Come detto, sebbene le polemiche sul suo fisico e il fatto di “mostrarlo” pubblicamente non sono certo un argomento nuovo, ciò che questa volta è cambiato, è stata la reazione della stessa Chiara Ferragni. Infatti, la moglie di Fedez ha voluto rispondere duramente alla valanga di commenti e insulti ricevuti ed è partita proprio da alcuni che le domandavano cosa ne pensasse proprio il rapper.

A chi le ha scritto ‘Ma tuo marito lo sa?’, la donna ha risposto: “Certo che lo sa e non potrebbe comunque mai dirmi niente: non è il mio padrone, ma mio marito. Questa è la base di qualsiasi relazione”.

Successivamente, la Ferragni ha pubblicato una storia con tanti commenti ricevuti con insulti e ha quindi risposto a tutta queste tempesta: “Potrei andare avanti all’infinito (a mostare le parole degli haters ndr). Commenti di insulti sul mio fisico, altri misogini dove mi si prende in giro anche perché sono una madre e qualsiasi altra ca**ata. Leggo queste cose da quando avevo 19 anni. La gente spara schifezze tutto il giorno. Non è libertà di pensiero ma maleducazione. Cosa state insegnando? Che è normale dire cattiverie? Secondo me fate schifo!”.

E ancora: “Quello che più mi dà fastidio è che come ci sono rimasta male io a 19 anni, la stessa cosa la provano altre ragazze ora. Pensate a cosa state facendo. Tutti vediamo cose che non ci piacciono, ma di solito non si va a dire ‘fai schifo’. Evitiamo di farlo anche sui social. Un po’ di educazione ca**o”.

Di seguito quelli che sono stati i recenti post Instagram della nota imprenditrice digitale:

