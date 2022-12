Terminano le puntate del 2022 di Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso ha salutato i suoi telespettatori. Dietro la sua emozione però…

Non è sfuggito all’occhio dei più attenti il saluto commosso di Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’ultima non solo in ordine cronologico ma anche dell’anno. Infatti, la trasmissione di Canale 5 tornerà nel 2023 e precisamente il 9 gennaio. Carmelita non ha saputo trattenere l’emozione e nei suoi saluti si è lasciata andare ad una frase che ha generato grandi “sospetti”…

Barbara D’Urso, il saluto commosso: cosa c’è dietro?

Come anticipato, nell’ultima puntata del 2022 di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso non ha nascosto la sua grande emozione e, nei momenti dei saluti ai telespettatori ha detto: “Ci vediamo il 9 gennaio. Vi ringrazio per il tantissimo amore che ci avete regalato e che mi avete dimostrato, qui, sui social e per strada. Vi auguro un Natale sereno. Nella vita la cosa fondamentale è la gioia, l’armonia e l’amore. Di qualunque tipo di amore stiamo parlando. Il mio cuore sarà con voi anche a Natale sempre. Ci vediamo il 9 gennaio 2023 in diretta con Pomeriggio 5. Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona…”.

E con voce strozzata: “Ah, mi sono commossa… Ma sono scema. È vostro… All’anno prossimo!”, ha aggiunto detto poi prima di lasciare lo studio.

Inevitabile, dunque, far scattare l’interrogativo sull’identità di tale non specificata “altra persona”. Sebbene tanti abbiano subito pensato ad un fidanzato, la stessa Carmelita su Instagram ha precisato con una storia: “Prima che parta il gossip. Né si tratta di un uomo o di un fidanzato”.

Possibile quindi che il riferimento fatto possa essere per un ipotetico nipotino in arrivo. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno novità in tal senso.

Di seguito il post su Twitter del programma con il saluto della conduttrice:

Finisce la 15° edizione di #Pomeriggio5, grazie per aver passato con noi questo fantastico 2022! 🙏



La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per l'amore che ci avete dimostrato e vi aspetta il 9 gennaio sempre in diretta, sempre #colcuore 💙 pic.twitter.com/hwRFIC7cbL — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2022

