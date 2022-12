Noemi Bocchi rompe il silenzio e replica all’ex marito Mario Caucci che, tramite il settimanale Chi, le ha lanciato forti accuse.

Solo qualche giorno fa, il settimanale Chi pubblicava l’intervista di Mario Caucci, imprenditore ed ex marito di Noemi Bocchi. Attraverso il rotocalco di cronaca rosa, l’uomo ha tratteggiato un’immagine inedita della nuova compagna di Francesco Totti, dipingendola come una arrivista, attacca ai beni materiali e disposta a tutto pur di raggiungere la ricchezza. Della loro storia, però, ha parlato come di un amore bellissimo, impossibile da replicare perché lui l’ha davvero amata.

Noemi Bocchi rompe il silenzio sui social

A distanza di qualche giorno dall’intervista dell’ex marito, Noemi Bocchi ha deciso di rompere il silenzio e, attraverso i social, ha voluto replicare alle accuse di Caucci.

“Grazie per questi dieci anni unici”, ha scritto lei riferendosi, evidentemente, al matrimonio con l’imprenditore.

Una sorta di messaggio distensivo, ma solo all’apparenza, perché di sottofondo alla Instagram story pubblicata dalla compagna di Totti, è stata inserita la classica musichetta da circo.

Insomma, Noemi ha deciso di rompere il lungo silenzio dietro il quale si è trincerata da quando è diventata protagonista della cronaca rosa per replicare – seppur in maniera molto ironica – alle accuse dell’ex.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG