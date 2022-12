La decisione di Gianluca Vialli in lotta da tempo con una brutta malattia. L’annuncio dell’ex calciatore e della FIGC.

Servono tutte le forze possibili in questo momento a Gianluca Vialli per provare a vincere la partita più importante della sua vita. L’ex calciatore, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, è in lotta dal 2017 contro un brutto tumore e, insieme agli oncologi, ha deciso di lasciare i suoi impegni con la formazione Azzurra e dedicarsi completamente alle cure. L’annuncio è stato dato oggi con le parole del diretto interessato che hanno destato grande preoccupazione.

Gianluca Vialli: le sue condizioni e la decisione

GIANLUCA VIALLI

Attraverso un comunicato ufficiale emesso dalla FIGC, la Federazione italiana calcistica, Gianluca Vialli ha voluto far sapere di non poter prendere parte ai prossimi impegni dell’Italia del pallone come capo delegazione. “Al termine di una lunga e difficoltosa `trattativa´ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, le parole dell’ex giocatore.

“L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

Nella nota, anche le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo”.

A questo punto è chiaro come Vialli si assenterà per le prossime sfide ufficiali della Nazionale di Roberto Mancini attesa a marzo da due gare di qualificazione per l’Europeo 2024: il 23 a Napoli contro l’Inghilterra e il 26 in trasferta a Malta.

Di seguito anche il post su Twitter della Nazionale italiana con il comunicato della FIGC:

#Vialli: “Ho deciso di sospendere temporaneamente i miei impegni”



Il capo delegazione degli Azzurri ha comunicato alla FIGC di volersi dedicare a superare “questa fase della malattia”#Gravina: “Protagonista della Nazionale, tornerà presto”https://t.co/ddkUHsie8R — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) December 14, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG