Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich, non le manda a dire sulla donna e rivela alcune particolarità del passato matrimonio.

Arrivano nuove polemiche attorno al GF Vip di questa edizione. In questo caso, però, una questione nata all’interno della casa ha portato ad alcune reazioni fuori. Parliamo del caso Wilma Goich che pare essersi invaghita di Daniele Dal Moro. Il suo ex marito, Edoardo Vianello, ha svelato che questa “sensibilità” al fascino maschile della donna non è, per lui, una novità…

Wilma Goich e il retroscena dell’ex marito

Wilma Goich

Se da una parte nella Casa del GF Vip si continua a parlare rapporto “speciale” tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro, dall’altra restano aperte le polemiche con l’ex marito della donna, Edoardo Vianello.

L’uomo ha commentato a Di Più TV, come riporta Libero, quanto sta succedendo nel reality e non ha risparmiato qualche frecciata all’ex moglie: “Me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia ‘distratta’ da questo amore giovanile, dopo avere tanto sofferto. E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata”.

Parole piuttosto chiare e che vanno a ribadire quanto affermato nel suo ultimo libro auttobiografico. Alcune delle dichiarazioni scritte nell’opera, però, sono state fortemente smentite dalla Goich anche nel corso di una recente puntata del GF.

Si aggiunge, quindi, adesso, un nuovo capitolo della vicenda. Come finirà?

Di seguito, invece, una precedente risposta della donna alle parole di qualche tempo fa proprio di Vianello:

