Come vivrà Giorgia Meloni il suo primo Natale da Presidente del Consiglio? La madre racconta alcuni curiosi aneddoti di famiglia.

Per Giorgia Meloni, il Natale 2022 sarà il primo vissuto come Premier italiana. Una novità per lei e per tutta la sua famiglia. E allora come verrà vissuto? A dare qualche dettaglio in più è stata a Chi, come riporta Today, sua madre, la signora Anna Paratore.

Giorgia Meloni: il primo Natale da Premier

Giorgia Meloni

La signora Paratore, madre di Giorgia Meloni, ha raccontato al noto settimanale come sua figlia e tutta la famiglia si prepara a vivere il Natale 2022, il primo con la nota politica nel ruolo di Presidente del Consiglio.

“Il pranzo di Natale a palazzo Chigi? Non credo proprio, il giorno dopo saremmo su tutti i giornali. E poi chi pulirebbe?”, ha spiegato la signora Anna. A quanto si apprende il 25 dicembre, per il momento, resta ancora una data tabù, senza programmi. “Non so ancora dove lo passeremo visto che le mie figlie stanno in mezzo agli scatoloni, ma l’importante per noi è trascorrerlo insieme, con le nipotine. Non ci vediamo tanto spesso. Adesso poi, con gli impegni di Giorgia, ancora meno”.

Nonostante manchino ancora dei giorni al 25 dicembre, ‘Babbo Natale’ è già passato con la Meloni che ha fatto qualche regalo alla famiglia. La madre ha spiegato: “Giorgia mi ha fatto una sorpresa stupenda regalandomi Nina, un cucciolo di Chihuahua adorabile. Giorni fa ho perso il mio cagnolino adorato, un dolore immenso”.

La signora, invece, a sua figlia vorrebbe regalare un poncho in cachemire ma che la Premier non sembra convinta: “Le ho inviato una foto, ma non mi è parsa convinta…”. Alle nipoti, poi, arrivera la classica “busta con i soldi” e infine una bottiglia di whisky a ciascun genero.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Premier nel giorno dell’Immacolata:

