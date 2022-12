Grande traguardo ottenuto da Aurora Ramazzotti che ha voluto ringraziare i suoi fan per la sensibilità sulle tematiche da lei promosse.

Grande orgoglio per Aurora Ramazzotti che in queste ore, attraverso le sue stories su Instagram, ha voluto aggiornare i proprio seguaci riguardo un questionario che aveva chiesto loro di compilare. L’argomento? La sessualità tra i giovani. I risultati sono stati eccezionali, almeno in termini di partecopazione, e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto ringraziare tutti.

Aurora Ramazzotti e la ricerca sulla sessualità

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, come detto, attraverso le sue stories Instagram, ha voluto parlare con i suoi seguaci aggiornando su un tema molto particolare. “Vi ricordate del questionario sulla sessualità creato da Alberto Ferlin dell’Università di Padova che avevo condiviso qualche mese fa? Ecco, questa ricerca è conclusa e nei prossimi giorni verranno condivisi alcuni risultati che verranno poi forniti alle istituzioni per poter creare delle campagne di informazione e sensibilizzazione”, ha spiegato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

“Grazie a tutti quelli che hanno partecipato ma soprattutto grazie a voi perché questa è la ricerca sulla sessualità più grande che sia mai stata condotta nel nostro Paese”. Con grande orgoglio, la ragazza ha aggiunto: “Ho una community molto reattiva su queste tematiche e questa cosa mi rende molto fiera ma soprattutto mi conferma che c’è bisogno di parlarne e che voi siete le persone giuste con cui farlo quindi, viva la sessualità”.

Fiera anche del suo operato, la showgirl ha aggiunto in un’altra storia anche un dato. Al questionario di ricerca hanno preso parte ben 97mila persone. Un risultato importantissimo visto anche l’argomento che, solo fino a poco tempo fa, era un tabù per tanti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna insieme al suo Goffredo Cerza:

