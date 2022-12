Sembra che questa volta la decisione sia definitiva: Luca Salatino lascerà la casa del Grande Fratello Vip.

Un percorso molto travagliato quello di Luca Salatino all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino ha più volte dichiarato di non riuscire a continuare l’esperienza nel programma a causa della lontananza dalla fidanzata, Soraia Allam Ceruti. Dopo diverse dichiarazioni, nella puntata di ieri sera ha confidato a Davide Donadei e Nikita Pelizon di voler definitivamente lasciare la casa, dopo aver avuto un confronto con il padre.

Luca Salatino: lascia la casa del GF Vip

Nelle scorse puntate sembrava che Luca Salatino avesse trovato una sorta di equilibrio, ma nella diretta di ieri sera, dopo aver avuto un confronto con il padre, ha rivelato di voler abbandonare il programma. Ad ascoltare il suo sfogo sono stati i concorrenti Davide Donadei, entrato da poco, e Nikita Pelizon. Nel cuore della notte, come riporta Biccy, sono state queste le parole del ragazzo: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura“. Lui e Soraia Allam si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Luca Salatino

L’uomo si è sfogato a lungo e ha rivelato tutte le sue preoccupazioni e vulnerabilità di questo periodo: “Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Sorai è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta”.

Luca Salatino ha più volte rivelato di voler abbandonare il programma, ma questa volta sembra davvero convinto: “Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il ca**o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare. A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG