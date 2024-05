Nuova clamorosa indiscrezione su Chiara Ferragni e la sua vita privata. Ci sarebbe il possibile flirt con un noto sportivo.

Dopo la ormai definitiva rottura con Fedez, Chiara Ferragni potrebbe riaprire il suo cuore. O, forse, lo ha già fatto. Ha dell’incredibile l’ennesima indiscrezione sulla vita privata della imprenditrice digitale che potrebbe aver dato inizio ad una frequentazione con un noto sportivo, il famoso atleta del tennis Alexander Zverev, cosa che andrebbe a giustificare la recente presenza della donna agli internazionali di tennis a Roma.

Chiara Ferragni, il presunto flirt con Zverev

Chiara Ferragni

Che il rapporto tra i Ferragnez sia terminato, è ormai evidente. Quello che magari nessuno si sarebbe aspettato è che entrambi, in un modo o in un altro, avrebbero iniziato una nuova vita a livello sentimentale. In realtà, non ci sono conferme di questo, né da parte di Fedez né per quanto concerne la Ferragni, eppure tantissimi rumors stanno andando sempre più in questo senso.

L’ultima voce riguarda l’imprenditrice digitale che sarebbe molto vicina ad un famoso sportivo. Si tratterebbe del tennista Alexander Zverev. Ad accendere i riflettori su questa ipotetica situazione avrebbe influito anche la recente apparizione della donna agli Internazionali di Roma, ben documentata via social dalla diretta interessata.

I rumors ripresi da Fabrizio Corona

A rimarcare tale ipotetico flirt è stato Fabrizio Corona tramite Dillinger News. Su Instagram, l’ex re dei paparazzi ha scritto: “Dopo l’ormai ufficiale rottura tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, che ha segnato la fine dell’impero Ferragnez, ognuno ha preso la propria strada: c’è chi è partito per Los Angeles, per assistere al festival di Coachella, chi invece a Dubai, per un ‘impegno importante'”.

E ancora: “C’è chi per divertirsi si è comprato un modello esclusivissimo Ferrari, chi invece preferisce scatenarsi in discoteca fino all’alba. E se la presunta nuova fiamma di Fedez è Ludovica di Gresy, adesso possiamo comunicarvi in esclusiva che Chiara Ferragni potrebbe aver un flirt con Alexander Zverev, il tennista numero 4 del mondo. E non lo diciamo per fare hype, ci sono diversi indizi ce lo fanno pensare… Per quanto invece riguarda la presunta relazione con Tony Effe, alla luce di tutto questo, possiamo assicurarvi che è smentita al 100%”.