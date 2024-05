Una sorpresa inattesa ad un addio al nubilato: Fiorello si è trovato in mezzo ad una festa per una futura sposa. La gag virale e in “consigli”.

Dopo aver chiuso con successo una spettacolare edizione di Viva Rai2!, Fiorello torna ad essere protagonista e lo fa in modo inatteso. Come? Trovandosi al centro di un curioso addio al nubilato con una sposa che, festeggiando con le amiche, lo ha “messo in mezzo” chiedendo consigli sul matrimonio e sulla vita di coppia.

Fiorello e l’addio al nubilato

In queste ore, come detto, è diventato virale un filmato che vede una futura sposa protagonista del suo addio al nubilato che ha visto una sorpresa casuale accadere. Quale? La presenza di Fiorello alla festa… Infatti, una ragazza stava festeggiando il suo addio al nubilato con alcune amiche quando si è ritrovata lo showman al tavolo. Il celebre volto di Viva Rai2, infatti, si stava godendo una cena in un’osteria di Roma, quando ha incontrato un gruppo di ragazze che festeggiavano l’imminente matrimonio. Fin qui nulla di particolare se non fosse che Fiore abbia dato, come suo solito, spettacolo e con grande disponibilità si sia fermato a scambiare qualche parole con loro.

I consigli alla sposa

Quando il presentatore si è ritrovato davanti alla futura sposa non si è negato dal fermarsi e sorridere con loro: “Sono insieme alla stessa donna da 27 anni. Ho due figlie, una di 31 e una di 17. Non è facile”, ha detto rispondendo a qualche domanda della ragazza e delle amiche. La stessa giovane ha poi aggiunto: “Allora è un matrimonio che ha funzionato, poi mi dai qualche trucco…”.

La gag è diventata virale in pochissimo tempo sui social dove il video è stato commentato con questo titolo: “Pov, incontri Fiorello al tuo addio al nubilato”. Successivamente, lo stesso conduttore televisivo si è pure fermato per scattarsi una foto con le protagoniste della serata prima di salutarle. Indubbiamente un momento davvero esilarate per tutti.

