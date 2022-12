È stato trovato l’accordo nella causa per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard: l’attrice dovrà pagare 1 milione di dollari.

È giunta al termine la chiccheratissima vicenda che ha visto protagonisti per mesi Johnny Depp e Amber Heard, dopo che l’attore aveva presentato una causa per diffamazione per l’attrice, sua ex moglie. Amber ha rivelato, con un post su Instagram, di aver voluto mettere fine a questa vicenda trovando un accordo che andasse bene per entrambe le parti. Si tratta di 1 milione di dollari, che l’attore devolverà in beneficenza.

Johnny Depp e Amber Heard: trovato l’accordo

Quella tra Johnny Depp e Amber Heard è stata una delle saghe giudiziarie matrimoniali più chiacchierate degli ultimi tempi. La causa, vinta dall’attore, è stata al centro del ciclone mediatico per mesi ed è finalmente giunta la termine. L’attrice, 36 anni, ha rivelato con un post su Instagram di aver preferito cercare di raggiungere un accordo e di sentirsi profondamente delusa dalla giustizia americana. Dovrà risarcire all’ex marito circa 1 milione di dollari.

Le parole dell’attrice: “Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo riguardo alle accuse di diffamazione che mi sono state rivolte dal mio ex-marito in Virginia. È importante per me dire che non ho mai scelto questo. Ho sempre difeso la mia verità, e per farlo la mia vita per come era stata fino a quel momento è stata distrutta. La denigrazione che ho subito sui social media è una versione amplificata del modo in cui le donne sono rivittimizzate quando decidono di farsi avanti. Ora ho l’opportunità di emanciparmi da qualcosa che ho tentato di lasciarmi alle spalle circa sei anni fa e con delle condizione che posso accettare. Questo non è un atto di ammissione e non è un atto di concessione”.

Johnny Depp ha dichiarato di sentirsi soddisfatto dell’accordo raggiunto e che devolverà la cifra in beneficenza. Più volte l’attore aveva ripetuto di non averlo fatto per i soldi, ma di volere solamente giustizia contro le false accuse a lui rivolte.

Riproduzione riservata © 2022 - DG