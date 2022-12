Per le prossime due puntate del GF Vip mancherà all’appello Sonia Bruganelli: ecco chi prenderà il suo posto come opinionisti.

Come ogni anno, anche per questa edizione del GF Vip 7, l’opinionista Sonia Bruganelli mancherà all’appello per due settimane, per festeggiare le vacanze di Natale con la sua famiglia. Nella puntata del 19 dicembre il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato i nomi che prenderanno il suo posto come opinionisti nelle puntate del 26 dicembre 2022 e del 2 gennaio 2023.

Sonia Bruganelli: chi saranno i sostituti

Alfonso Signorini ha annunciato che a breve l’opinionista Bruganelli partirà per Dubai, e sarà quindi assente dalle prossime due puntate del Grande Fratello Vip. A sostituirla saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che conducono già il GF Vip Party. Queste le parole di Signorini durante la puntata:“Siete pronti? Ragazzi preparatevi. Non fatemi fare brutte figure, mi raccomando, perché dovete essere sul pezzo”.

Soleil Sorge si è dichiarata entusiasta di prendere il posto della Bruganelli e ha commentato: “Noi siamo pronti, ma il pubblico è pronto a una quadrupla dose di bastardini? Sai come risvegliamo lo spirito natalizio in casa? Passato, presente e futuro. Tutti i fantasmi. Saremo cattivissimi”.

Alfonso ha anche rivelato che come prima scelta aveva pensato a Giulia Salemi, ma la ragazza ha declinato l’invito dicendo che preferiva “rimane al suo posto”. Da qui l’idea di chiamare i due conduttori del GF Vip Party. Vedremo come se la caveranno nel ruolo di opinionisti!

