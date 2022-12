Pesanti parole della compagna del compianto Lando Buzzanca che sui social parla dopo la morte del noto attore.

Dopo la morte di Lando Buzzanca, le polemiche su come si sia arrivati a tale situazione non si placano. Infatti, l’uomo era stato ricoverato a lungo in una Rsa e un amministratore di sostegno stava prendendo decisioni per lui. Nell’ultimo periodo, poi, le cose si erano complicate fino alla triste scomparsa. La sua compagna, Francesca Della Valle, sembra intenzionata a fare chiarezza e trovare giustizia.

Lando Buzzanca, lo sfogo della compagna

Lando Buzzanca

Come detto, la compagna del compianto Lando Buzzanca non le ha certo mandate a dire sulla situazione vissuta dall’attore nell’ultimo periodo e ha mosso pesanti accuse.

Nel suo post su Instagram si legge, infatti: “Lando è morto disperatamente lucido! Quando ricordate in Tv, un uomo che tanto ha dato, con la sua #ARTE, all’Italia … dite la #verità. È stato privato della libertà, della scelta, della vita, grazie all’applicazione della legge 6/04. Questo non è amore! Hanno camuffato, con una demenza senile che comunque non giustificherebbe il calvario subito. 11 mesi di RSA e un Hospice per farlo morire. Questo non è amore!”.

E ancora: “Tutto pagato da noi italiani. Chiedete la documentazione medica, quando si affermano malattie immaginarie . Questa è informazione. Questo è amore! La “faida familiare” è un’invenzione dei suoi “aguzzini” per nascondere un’amara verità: un omicidio a “norma di legge”. Lando è un martire, voce ormai muta, di 800 mila amministrati, annientati da una delle più grosse vergogne italiane: la legge 6/04. Io non mi fermo! Lo devo a Lando, lo devo a chi crede nella mia lotta sociale, lo devo al suo amato pubblico; l’unico davvero a noi vicino”.

Il messaggio si è poi concluso con un “amor mio” e un cuore dolcissimo.

Di seguito il post Instagram della donna:

