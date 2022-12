Alessandro Borghi e Irene Forti presto genitori. L’annuncio è arrivato in modo “indiretto” sul Red Carpet della presentazione del film ‘Le otto montagne’.

Una lieta notizia per Alessandro Borghi e Irene Forti che hanno svelato di attendere un bambino. I due diventeranno presto genitori. La notizia è stata data in modo “indiretto” sul Red Carpet della presentazione del film ‘Le otto montagne’.

Alessandro Borghi diventerà presto papà. Il famoso attore e la sua compagna Irene Forti saranno presto genitori. A sorpresa, la coppia ha svelato di attendere un piccolo, anche se lo ha fatto in modo decisamente particolare.

Infatti, nessun annuncio ufficiale ma una semplice sfilata sul Red Carpet a Roma per il nuovo film ‘Le otto montagne’, al cinema dal 22 dicembre.

L’uomo si è mostrato alla premiere con la fidanzata che non ha nascosto, con un abito decisamente aderente, la dolc eattesa. La modella, infatti, ha mostrato un gran pancione sorprendendo davvero tutti i presenti.

I due sono legati dal 2019 e, a quanto pare, il loro nucleo di coppia sta per trasformarsi in un bel triangolo. Da precisare come nessuno dei due abbia voluto aggiungere dettagli riguardo la dolce notizia. La coppia è estremamente riservata e non ha voluto commentare o distogliere l’attenzione dall’uscita del film. Staremo a vedere cosa ci faranno sapere in futuro…

Di seguito il post su Intagram di WHOOPSEE che conferma la novità per la coppia:

