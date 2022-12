Gaffe social di Antonella Mosetti che dà per morto il noto Colonnello Giuliacci. Lui, però, risponde a modo in diretta…

Sta diventando virale una gaffe avvenuta poco tempo fa e che ha visto protagonista Antonella Mosetti e il noto meteorologo il Colonnello Giuliacci. La donna, nel corso di una diretta live social, ha parlato dell’uomo come se fosse morto (a causa dell’età). Mai si sarebbe immaginata di ritrovarselo tra i fan e “in grado” di rispondere per le rime.

La gaffe di Antonella Mosetti su Giuliacci

ANTONELLA MOSETTI

Da quanto viene ricostruito da chi ha assistito live alla gaffe, sembra che mentre Antonella Mosetti parlava con i suoi seguaci, proprio Giuliacci avrebbe chiesto alla donna un parere sul loro rapporto.

La showgirl, evidentemente senza accorgersi che si trattasse del vero Colonnello, ha detto: “Giuliacci? Ah sì certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio”.

Peccato che l’uomo, ascoltando il tutto, abbia prontamento replicato in modo ironico ma allo stesso tempo anche un po’ piccato e duro: “Ma come morto? Sono io che scrivo”. A far sorridere anche le tante emoticon con le corna, in segno di scaramanzia.

Il siparietto è diventato oggetto di ironia da parte di numerosi fan della showgirl che nel corso delle ore hanno invaso i social, tra Instagram e Twitter commentando l’accaduto: “Ma dai! Che gaffe epica”. “Imbarazzante quanto successo”. Altri si sono limitati a sorridere. In effetti, è stata solo una “caduta” ma in buona fede.

Di seguito anche un post su Twitter di chi stava seguendo l’accaduto e ha potuto “immortalare” il momento:

Di seguito, invece, un post su Tik Tok proprio di Giuliacci che si diverte a farsi vedere come lo abbiamo conosciuto in tv, dando le previsioni del tempo per i prossimi giorni che verranno:

