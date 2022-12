Critiche e insulti a Ilary Blasi dopo la pubblicazione di due selfie col chirurgo estetico. I social non perdonano e la conduttrice finisce nella bufera.

La separazione da Francesco Totti e il nuovo amore, Bastian. Ora, anche la bufera social per un doppio scatto in compagnia del chirurgo estetico. Stiamo parlando, ovviamente, di Ilary Blasi finita nella bufera per due foto che hanno raccolto tantissimi commenti e, purtroppo, anche insulti.

Bufera su Ilary Blasi: critiche e insulti via social

Ilary Blasi

Come detto, Ilary Blasi è finita nel vortice dei social, e non in modo positivo, per aver pubblicato nelle storie di Instagram le foto con la dottoressa Giulia Cervelli. La donna è medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Estetica.

Come spesso accade ai volti noti dello spettacolo, ma in generale un po’ a tutti sui social, non sono mancati i classici leoni da tastiera. Dei veri e propri haters che hanno preso spunto dalle stories dell’ex di Francesco Totti per portarsi nel profilo della dottoressa e insultare e criticare.

Facendo un salto, infatti, nel profilo della Cervelli, è possibile trovare i due scatti con la Blasi e nei commenti… tantissima cattiveria.

“Ti sei rovinata”, “Sei irriconoscibile”, ha scritto qualcuno nei commenti al post. C’è anche chi parla di farsi “aggiustare” e chi, invece, insulta e basta.

Insomma, una sorta di bodyshaming in piena regola che va oltre “l’hate” sui social. Da poco anche la figlia di Ilary, Chanel, era stata vittima di un qualcosa di simile con molti utenti che l’avevano criticata per l’aspetto fisico e per voler sembrare più grande dei suoi 15 anni.

Una situazione, quella delle critiche e degli insulti via web, che sembra ripetersi davvero troppo spesso.

Di seguito, ecco direttamente il post Instagram della dottoressa Giulia Cervelli con le foto insieme alla conduttrice:

