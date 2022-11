Su Rai 1 arriva lo Zecchino d’Oro 2022: dalle canzoni a quando va in onda, tutto quello che c’è da sapere.

Ci sono due appuntamenti con la musica italiana che si ripetono di anno in anno nella TV italiana e che sono molto attesi: il primo è quello con il Festival di Sanremo, il secondo è invece quello con lo Zecchino d’Oro. E se con il primo l’appuntamento è per la prima parte dell’anno, a febbraio, con il secondo è invece alla fine dell’anno, a dicembre. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a Lo Zecchino d’Oro 2022, l’edizione numero 65 del concorso musicale riservato a bambini e bambine.

Zecchino d’Oro 2022: quando va in onda

Se di solito lo Zecchino d’Oro 2022 viene trasmesso nei primi giorni di dicembre, quest’anno invece bisognerà aspettare i giorni prima di Natale per poterla vedere. Uno slittamento rispetto al solito dovuto al Mondiale in Qatar 2022 che ha portato a diversi cambiamenti nel palinsesto dei canali Rai.

Bambino con il microfono che canta allo Zecchino d’Oro

I primi due appuntamenti con lo Zecchino d’Oro 2022 sono in programma per giovedì 22 e venerdì 23 dicembre su Rai 1 a partire dalle ore 17.05. La finale è invece in programma per la vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, alle ore 17 sempre su Rai 1. Come tutti i programmi Rai, anche lo Zecchino d’Oro si può vedere in streaming sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Zecchino d’Oro 2022: i conduttori

Chi sono i conduttori di questa 65a edizione dello Zecchino d’Oro? Le prime due puntate sono condotte in coppia da Francesca Fialdini e da Paolo Conticini. La finale di sabato 24 dicembre è invece condotta da Carlo Conti, che è anche il direttore artistico della tradizionale kermesse musicale riservati ai bambini e alle bambine.

Riproduzione riservata © 2022 - DG