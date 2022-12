Grave lutto per una storica attrice di Sex and the city che, nelle ultime ore, ha fatto sapere di aver perso l’amata madre.

Ad annunciare la morte della madre è stata Kim Cattrall, storica interprete di Samantha Jones nella celebre serie tv Sex and the city. Shane Cattrall si è spenta nelle ultime ore all’età di 93 anni. “Shane Cattrall 1929-2022. Riposa in pace mamma”, ha scritto l’attrice britannica sui social in un post in cui ha raccolto le foto più belle in compagnia dell’amata madre.

Kim Cattrall, addio a Sex and the city

Tantissimi personaggi noti si sono riversati sul profilo Instagram della Cattrall per esprimerle la propria vicinanza, mentre si nota come tra i messaggi di cordoglio non ci siano quelli delle ex colleghe di Sex and the city.

Com’è noto, infatti, l’interprete di Samantha Jones ha deciso di rompere definitivamente con la serie tv che l’ha resa celebre in tutto il mondo, rinunciando al progetto.

Dopo il secondo film dedicato a Sex and the city, l’attrice decise di non continuare a collaborare agli eventuali progetti futuri. “Tutta me stessa disse: ‘Ho finito’ – ha dichiarato lei in una intervista per Variety – . Non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot. Ho chiarito i miei sentimenti dopo il possibile terzo film, quindi l’ho scoperto come tutti gli altri: sui social media”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG