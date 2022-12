Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, Milly Carlucci chiarisce la sua posizione nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Questa edizione di Ballando con le stelle è stata una delle più chiacchierate, non tanto per i concorrenti che vi hanno preso parte, quanto per gli attacchi di cui Selvaggia Lucarelli è stata vittima. La presenza nel cast del compagno Lorenzo Biagiarelli non ha giovato alla sua presenza in studio e le discussioni si sono moltiplicati di puntata in puntata. Milly Carlucci, però, ha voluto precisare che non si è trattato di un “tutti contro uno”.

Milly Carlucci elogia la giuria di Ballando con le stelle

“Tutti contro Selvaggia? No, no. Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione”.

Con queste parole Milly Carlucci ha voluto smentire con il Corriere della sera le voci secondo cui ci sarebbe un accanimento nei confronti della giornalista.

“C’è una giurata tecnica (Carolyn Smith) e una giuria di opinione fatta di personalità esplosive che con i loro ragionamenti articolati intercettano anche quello che viene detto a casa – ha spiegato – . Siamo variegati, è la nostra ricchezza. Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo”.

“In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”, ha concluso la conduttrice di Rai 1.

Infine, la conduttrice ha spezzato una lancia in favore di Iva Zanicchi, che ha dato della “tr***” alla Lucarelli.

““Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico – ha commentato – . Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

