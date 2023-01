Da tempo si parla di un tira e molla tra Anna Tatangelo e il collega Livio Cori. Dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, la cantante di Sora sembrava essere intenzionata a dedicarsi esclusivamente al figlio Andrea, nato dalla storia con l’artista napoletano. Livio Cori, però, sembrava essere riuscito a farle cambiare idea, tanto che Anna si era esposta sui social mostrandosi insieme al nuovo compagno.

La relazione con Cori sembrava aver riportato il sorriso nella vita della Tatangelo che, però, poco dopo ha deciso di separarsi dal nuovo fidanzato.

La loro storia è stata costellata da alti e bassi e, proprio negli ultimi giorni, pare che la cantante abbia preso una decisione drastica e definitiva.

A raccontarlo è stato il settimanale Chi, che riporta alcune indiscrezioni sul compleanno dei 36 anni della Tatangelo.

Alla festa organizzata dall’artista, erano presenti solo le sue amiche più strette: di Livio Cori nessuna traccia.

“È ufficialmente finita la storia e il tira e molla tra Anna Tatangelo e il collega Livio Cori – scrive il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, annunciando la nuova vita da single della cantante – . Lei non lo ha invitato al compleanno, ma ha scelto soltanto le amiche più care per festeggiare”.

