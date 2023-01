Da giorni in video con la mano destra fasciata, Serena Bortone ha svelato il mistero sulla sua condizione: ecco di cosa soffre la conduttrice Rai.

Il pubblico aveva notato l’evidente fasciatura con cui Serena Bortone si era mostrata in onda, ma nessuno era a conoscenza dei motivi che avevano costretto la conduttrice a lavorare così. Nonostante il volto di Oggi è un altro giorno abbia per giorni evitato di toccare l’argomento, nella puntata andata in onda ieri, 12 gennaio, la Bortone si è vista costretta a rendere noti i problemi di salute di cui soffre e che l’hanno portata ad affrontare un’operazione.

Serena Bortone soffre della sindrome di De Quervain

È stato Minoli, ospite dello show di Rai 1, a chiedere discretamente a Serena Bortone se si fosse ferita, notando il braccio fasciato.

“Non esageriamo – ha spiegato lei – . Ferita sembra una cosa epica, invece mi sono operata perché avevo la sindrome di De Quervain”.

“Non è nulla di grave”, ha aggiunto lei, tranquillizzando tutti coloro che non sono a conoscenza dell’entità e della gravità della malattia della Bortone.

La sindrome di De Quervain infatti è un’infiammazione della guaina che ricopre i tendini collegati al movimento del pollice. Si manifesta con un dolore persistente al polso e alla base del pollice e, in condizioni gravi, si effettuano delle infiltrazioni ravvicinate utili a lenire il dolore e allentare la la tensione dei tendini infiammati.

Riproduzione riservata © 2023 - DG