Piccolo giallo, già risolto, nel pomeriggio di Rai 1. Cosa è successo a Serena Bortone che ha diretto la trasmissione con un braccio fasciato?

Settimana iniziata anche per ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Proprio la presentatrice, però, è stata protagonista di un piccolo giallo, immediatamente risolto, relativo alle sue condizioni di salute. La donna, infatti, si è presentata in diretta con un braccio fasciato destando grande curiosità su cosa potesse esserle accaduto.

Cosa è successo a Serena Bortone?

Serena Bortone

Come anticipato, è stata un’apertura di puntata inedita quella avvenuta oggi, lunedì 9 gennaio 2023, nel programma di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’. La presentatrice Serena Bortone ha infatti incuriosito e preoccupato tutti i telespettatori, e i presenti in studio, riguardo le sue condizioni di salute, compleice un braccio, zona polso, fasciato.

La donna ha spiegato di aver subito un intervento al polso. “Mi sono operata al polso”, ha detto la donna rispondendo alle domande dei suoi “Affetti stabili” del programma e nello specifico alle richieste di Samuel Peron.

E ancora: “Questa è l’evoluzione del mio malessere al polso”. Una risposta che spiega, quindi, come la donna stesse lottando da tempo con una problematica evidentemente fastidiosa e che, ora, forse, troverà soluzione.

Rispondendo poi a Cristel Carrisi che l’ha invitata a specificare quando si fosse operata, la Bortone ha chiosato brevemente: “Stamane… vabbè ma non importa”.

Successivamente la trasmissione è andata avanti come al solito senza particolari intoppi tra il ricordo di Gianluca Vialli e molti altri ospiti. Staremo a vedere se la donna, in futuro, dirà di più su quanto le è accaduto e sull’intervento. L’augurio per lei è quello di una pronta guarigione.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con tanto di foto chiara della conduttrice:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG