Curioso momento al GF Vip dove Oriana Marzoli impazzisce, in negativo, ascoltando la musica di Fedez e chiede di cambiare canzone.

Cosa hanno a che fare Fedez e il GF Vip? Teoricamente nulla. Almeno prima che la sua ultima canzone ‘Viola’ fosse messa come sottofondo musicale nella Casa e che Oriana Marzoli… esplodesse, per questioni di gusti, contro il singolo del rapper e di Salmo. La curiosa gag è andata in scena alcune ore fa nel reality ma di recente è diventata virale sul web.

Musica di Fedez al GF Vip: Oriana non ne può più

Fedez

Tutto è nato in una delle solite giornate del Gf Vip, quando nella musica che accompagna la routine dei vipponi è stata messa in sottofondo ‘mureality ‘Viola’, la canzone di Fedez e Salmo. A quel punto, Oriana, spazientita, e non certo felice di ascoltare questo genere di opera, ha sbottato urlando verso la produzione.

“Cos’è questa musica di me**a, mettete un po’ di latino, che schifo”. Una frase ripetuta diverse volte e che non poteva che generare diverse reazioni. Non solo nella casa, ma soprattutto tra i fan del rapper.

Il video dove si sente lo sfogo della Marzoli, infatti, ha iniziato a girare sul web scatenando commenti durissimi da parte dei fan del cantante. “Fedez non si tocca”. Questo uno dei commenti maggiormente circolati tra i vari utenti.

Chissà cosa ne penserà l’artista che, siamo sicuri, in questo caso avrà solo da fare qualche risata.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che mostra quanto accaduto ma che si schiera col rapper apprezzando la sua musica:

Oriana scusa… ma Fedez non si tocca👋🏻 #GFvip pic.twitter.com/9YJyfpK2XE — la bebè vince su tutto 🔥 (@fandellabionda) January 8, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG