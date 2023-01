La nuova coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi va alla grande eppure non tutti sono convinti. Qualcuno ha seri dubbi sulla donna…

Dopo la separazione con Ilary Blasi, per Francesco Totti è iniziata, a tutti gli effetti, una nuova vita in compagnia di Noemi Bocchi. I due, ormai, fanno coppia fissa e sembrano inseparabili come conferma anche la recente vacanza, ora terminata, avvenuta tra Natale e Capodanno. Eppure, non tutti sono così convinti che le cose tra i due possano andare bene. Infatti, qualcuno sta mettendo delle pulci nell’orecchio dell’ex capitano della Roma parlando, non bene, della sua attuale dolce metà…

Totti, le parole di allarme su Noemi

Francesco Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono da poco tornati da una lunga vacanza tra Honduras, Bahamas e Miami. Le cose tra i due sembrano andare piuttosto bene. Eppure, una persona vicina alla donna, che pare la conosca da diverso tempo, avrebbe messo l’ex Pupone in allerta.

Come riporta Il Mattino che cita il settimanale Nuovo, all’ex capitano della Roma sarebbero state riportate delle voci non certo positive in merito alla sua attuale compagna: “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli”, avrebbe raccontato questa fonte, al momento anonima. “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”.

Dichiarazioni piuttosto forti e molto simili a quelle fatte da Caucci, suo ex marito, in passato. Al momento, però, tutto questo non sembra disturbare il rapporto tra Totti e la Bocchi che vanno avanti a gonfie vele tra sorrisi e famiglia.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda la coppia in vacanza:

