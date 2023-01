Nuova avventura per Alessia Marcuzzi con ‘Boomerissima’. La donna ha parlato del nuovo progetto e di cosa l’abbia spinta a tornare in Rai.

Cresce l’attesa per ‘Boomerissima’, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2 che partirà martedì 10 gennaio. Nella conferenza stampa di presentazione della trasmissione, la conduttrice ha parlato della nuova avventura ma anche di cosa l’abbia spinta a rimettersi in gioco con la Rai.

Alessia Marcuzzi, il programma e le nuove motivazioni

Alessia Marcuzzi

“È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia”. Queste le prime parole di Alessia Marcuzzi riprese da Fanpage, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo programma in partenza martedì 10 gennaio.

“Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset – ha precisato la donna -, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web. Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più”.

E ancora: “In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi potesse dare modo di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una ‘performer’ completa. Negli ultimi anni lo avevo sperimentato più sui social che in tv, quindi Boomerissima è stata l’occasione perfetta. Non sono in esclusiva con la Rai però”.

Non poteva mancare un passaggio sul suo lato da boomer vista la conduzione del programma: “Il mio lato boomer è nel rapporto con la tecnologia, sono proprio negata, mentre sono millennial nell’apertura mentale delle generazioni di oggi, non ho tabù o pregiudizi, sono libera dalle paranoie proprio come loro”.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice sul programma:

