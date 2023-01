Compleanno con giallo per Damiano David che ha festeggiato i 24 anni. Alla sua festa, però, ci sarebbe stata un’assenza piuttosto rumorosa…

Nuovo anno, nuovo look. Probabilmente solo per il suo compleanno. Parliamo di Damiano David, frontman dei Maneskin, che nelle scorse ore ha festeggiato i 24 anni con un party tema anni Novanta. Tutti presenti o quasi alla serata. Mancava, infatti, Victoria De Angelis sulla quale sono già diverse le indiscrezioni…

Damiano David, alla sua festa manca Victoria: i rumors

Damiano David

Damiano David, volto dei Maneskin, ha festeggiato i suoi 24 anni in un sontuoso party a tema anni ’90. Per l’occasione c’erano quasi tutti. Mancava, a quanto pare, Victoria, la bassista del gruppo.

Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune delle foto scattate durante la festa. C’era, ovviamente, la fidanzata Giorgia Soleri, che pochi giorni fa aveva festeggiato i 27 anni. E, ovviamente, c’erano anche Ethan Torchio e Thomas Raggi, compagni di Damiano. Spicca, quindi, l’assenza della bassista Victoria De Angelis che, secondo qualcuno, sarebbe “vittima” di particolari gelosie…

Tantissimi utenti, infatti, nei commenti al post di David, si sono domandati come mai la ragazza fosse assente. “Dove è Vic?”, “Ma cosa è successo con Victoria? Perché non c’è?”, ha scritto una serie di persone.

Qualcuno è arrivato anche ad ipotizzare questioni di gelosia. Pare, come sottolineato anche da Fanpage, che per molti seguaci, non ci sia un ottimo feeling tra la ragazza e la Soleri, fidanzata di Damiania: “Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia”, ha scritto qualcuno.

Quale sarà la verità? Per il momento non ci sono state risposte ufficiali in merito ma solo le foto del party che mostrano i presenti e gli assenti e che hanno dato il là ad una grande serie di supposizioni…

Di seguito anche il post Instagram del frontman del gruppo:

