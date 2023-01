Dopo le insistenti voci su una presunta gravidanza, Federica Pellegrini interviene e smentisce il gossip: ora lei e Giunta hanno altri progetti.

È stato il settimanale DiPiù TV a lanciare la notizia di una presunta gravidanza della campionessa del nuoto Federica Pellegrini. Convolata a nozze con Matteo giunta nel 2022, si diceva che la sportiva fosse in dolce attesa. E, dopo le innumerevoli insinuazioni sulla sua vita privata, è stata proprio la Pellegrini a smentire.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori?

Raggiunta da La Repubblica, la campionessa del mondo di nuoto ha precisato di non essere in dolce attesa. “Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità – ha sottolineato lei -. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”.

“Mamma è lì che aspetta da un anno e mezzo, e aspetterà ancora”, ha aggiunto la Pellegrini, rivelando che anche i genitori sperano di diventare presto nonni.

Per il momento, però, Federica e Matteo Giunta hanno deciso di dedicarsi prima di tutto al lavoro e, dopo la partecipazione a Pechino Expess e la luna di miele ritardata alle Maldive, i neo sposi stanno pensando ad un progetto di coppia. “Vogliamo mettere su una nostra Academy del nuoto per i più giovani, non a Verona ma in un luogo a noi più caro”, ha fatto sapere lei.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG