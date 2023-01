Andrea Maestrelli confessa ad Alfonso Signorini di essere stato picchiato da Nicole Murgia: tutta la verità nel corso della diretta del Gf Vip.

La notizia di presunte violenze subite da Andrea Maestrelli durante la relazione con Nicole Murgia, era già trapelate nelle ultime settimane. Il calciatore, attraverso il codice snap, aveva confessato di essere stato tradito e picchiato, e di essere finito in ospedale per ben due volte. Alfonso Signorini, quindi, ha voluto indagare su quanto successo.

Cosa è successo tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia

Dopo aver mostrato i video in cui Maestrelli confessava le violenze subite da Nicole, il conduttore del GF vip ha chiesto all’interessato di raccontare la sua verità.

Seppur in difficoltà, Andrea ha ammesso di essere finito in ospedale per ben due volte dopo alcune liti con la Murgia.

“Nel corso di una discussione, le è scivolato un piatto e mi è volato addosso, mi sono tagliato – ha raccontato lui – . Se sono finito in ospedale? Sì”.

Davanti alle dichiarazioni di Andrea, Nicole non ha smentito, ma sminuito quanto successo. “Sul piatto è vero, è andato a farsi mettere uno, due punti, per il piatto che si era spaccato – ha commentato lei -. Se lo menavo? Ti parlo di uno spintone in discussioni accesissime o gli ho dato uno schiaffo, dopo provocazioni o offese. La cosa dell’ospedale non la so”.

Andrea, tuttavia, ha chiarito di non voler in alcun modo mettere in cattiva luce Nicole, suggerendo al pubblico di considerarla per la donna che si mostra davanti al piccolo schermo e non per quanto accaduto nel corso della loro turbolenta relazione.

“Quello che doveva essere risolto, l’ho risolto fuori -ha sottolineato lui – .Non devo sminuire Nicole per elevare me. Oggi ci rispettiamo. Quando dico che mi menava intendevo questo: schiaffi, spintoni”.

Ovviamente ai social non è sfuggito questo momento: il messaggio di Andrea è stato ovviamente decodificato. #GFVIP pic.twitter.com/461XTinrwu — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2023

