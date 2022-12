Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Andrea Maestrelli, il calciatore scelto per entrare a far parte del cast del GF Vip 7.

Andrea Maestrelli è un calciatore (svincolato a seguito della sua esperienza con la maglia del Potenza nella stagione 2021-22) che è balzato agli onori delle cronache in quanto ex di Nicole Murgia e concorrente del GF Vip 7. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Andrea Maestrelli: la carriera

Nato a Roma il 23 febbraio 1998 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Andrea Maestrelli ha esordito giovanissimo come calciatore e non a caso suo nonno è l’ex allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli, mentre suo zio è il campione del mondo Marco Materazzi. Il calcio scorre dunque da sempre nelle vene di Andrea e, nel corso della sua carriera sportiva come difensore, ha giocato con le maglie di Lucchese, Arezzo, Monopoli, Bisceglie, Ternana under 19, Arzachena e Perugia under 19.

Nel 2022 Andrea Maestrelli è stato scelto per entrare a far parte del cast del GF Vip 7 in qualità di concorrente.

Andrea Maestrelli: la vita privata

Non si sa molto della vita privata del calciatore che, da questo punto di vista, è estremamente riservato. In passato Maestrelli è stato legato all’attrice Nicole Murgia, ma i due non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi che li hanno condotti all’addio. Andrea abita a Roma, ma non sono note ulteriori informazioni sulla sua sfera privata.

A Gianlucadimarzio.com, il calciatore ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con suo zio, Marco Materazzi: “Mio zio mi da anche tanti consigli, ma senza entrare nell’ambito tecnico, perché credo che gli uomini di calcio non si permetterebbero mai di sovrastare la scelta di un allenatore o di una società. I suoi sono soprattutto consigli morali e emotivi”.

Andrea Maestrelli: le curiosità

– Ha numerosi tatuaggi sul corpo.

– Ama trascorrere il suo tempo in compagnia degli amici e della sua famiglia.

– Trascorre molte delle sue vacanze estive in barca.

– Su Instagram condivide i retroscena della sua quotidianità e della sua carriera.

– Ha un cane di nome Leone.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG