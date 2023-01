La fine burrascosa della storia tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia nasconderebbe un tradimento da parte di lei: la verità del calciatore.

Non è la prima volta che Andrea Maestrelli si sofferma a parlare della storia con Nicole Murgia. Entrambi rinchiusi nella casa del Gf Vip, si sono ritrovati a convivere dopo una relazione vissuta lontano dalle telecamere e finita in modo assai turbolento. Già in precedenza, Andrea aveva parlato di un pestaggio subito da Nicole, mentre nelle ultime ore si è sbottonato ulteriormente sostenendo di essere stato tradito da lei.

Andrea Maestrelli, la sua verità sulla rottura con la Murgia

In un momento di confidenza con Daniele Dal Moro, Maestrelli ha asserito di non aver – almeno finora – raccontato tutta la verità sulla relazione conclusa con la Murgia.

“Dice le cose come le pare a lei per pararsi il didietro. Però non è stato solo quello che ha detto, c’è di più. Adesso io non parlo per lei […] Ha due bambini a casa dai – ha spiegato – . Io non parlo perché non voglio che poi il mio nome fuori venga associato a queste cose brutte. Non voglio arrivare a parlare, spero non mi ci portino e non succeda. Perché passare da scemo non ci passo. Perché non è stato solo quello che ha detto lei, sono successe cose più grosse […]”.

Poco più tardi, poi, Maestrelli ha confidato a Davide Donadei di essere stato tradito da Nicole, e di averla beccata a cena con il suo amico calciatore il giorno dopo l’amara scoperta.

“Ho le prove di quello che dico – ha asserito ancora lui – . E come se non bastasse li ho pure visti. Te non hai capito, io il giorno dopo li ho anche beccati insieme! Sì, a cena erano insieme. Il giorno dopo che ci siamo lasciati”.

