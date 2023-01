Elisabetta Gregoraci finisce nel mirino di un hater dopo aver postato su Instagram uno scatto che la ritrae in bikini sulle spiagge di Dubai.

Showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si è momentaneamente allontanata dalla televisione per dedicarsi ad altri impegni professionali, senza mai rinunciare a momenti di relax e di vacanza. E, proprio uno degli ultimi scatti che la ritraggono in bikini sulle spiagge di Dubai ha sollevato la reazione contrariata e avvelenata di un utente del web.

Elisabetta Gregoraci replica all’hater

“Sound of Sunshine”, ha scritto la Gregoraci a corredo di uno scatto condiviso su Instagram e che ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like.

Ma la foto che ritrae la showgirl in totale relax e in tutta la sua bellezza, ha scatenato la critica furiosa di un hater. “Torna a lavorare. Ah, già, non hai mai lavorato”, ha scritto l’utente di Instagram.

Se la Gregoraci, però, preferisce solitamente ignorare le critiche, questa volta non è riuscita a trattenersi davanti all’offesa.

“Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa… – ha replicato infastidita lei – . Comunque anche per questo 2023 ti consiglio Gaviscon 2 volte al giorno per almeno 1 mese, funziona”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG