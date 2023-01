La scuola di Amici perde Cricca in seguito ad una sfida immediata che ha determinato l’immediata uscita dal talent show: le prime parole del cantante.

Cricca è stato uno dei primi cantanti di Amici a fare ingresso nella Scuola per l’edizione 2022-2023. Sin da subito molto criticato da Rudy Zerbi, il giovane ha sempre potuto contare sull’appoggio e la fiducia di Lorella Cuccarini. E, proprio quando pensava di poter essere uno dei concorrenti in lizza per il Serale, Cricca ha visto sfumare il suo sogno in seguito alla sfida persa contro Jore.

Cricca, le prime parole dopo l’addio ad Amici

Mandato ad affrontare una sfida con eliminazione immediata per decisione di Rudy Zerbi, Cricca è stato ritenuto meno preparato rispetto al “collega” Jore ed è stato spedito direttamente a casa.

La prima a non essere pronta davanti a questa decisione è stata Lorella Cuccarini. “Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca – ha scritto lei su Instagram – .Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte”.

Poche ore dopo l’eliminazione, quindi, è stato lo stesso Cricca ad intervenire per esprimere tutto il suo dispiacere per quanto accaduto, senza risparmiare una frecciata a Rudy Zerbi.

“Non ci posso credere. No, non pensavo assolutamente sarebbe capitata una cosa del genere. A Rudy non sono andato bene dall’inizio – ha commentato il cantante – . Diceva che non ero vero, che avevo una maschera, tutte cavolate insomma. Poi sono uscito per ultimo con l’inedito ed è andato male, vabbè ci sta. Sono capitate un po’ di cose che sono andate malino e può succedere. Però non mi aspettavo proprio di uscire. Posso dire che è stato bellissimo“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG