Nuovi rumors sulla possibile maternità in arrivo di Federica Pellegrini. Dalle vacanze alle Maldive giungono voci che sanno di indizi…

Nuovo anno e nuovi rumors su Federica Pellegrini. Se già in passato si era parlato di lei e del marito Matteo Giunta prossimi a diventare genitori, ecco che l’indiscrezione su una possibile gravidanza della nota regina del nuoto torna di prepotenza tra gli argomenti di gossip. Questa volta, però, ci sarebbe anche un indizio piuttosto chiaro…

Federica Pellegrini è incinta?

FEDERICA PELLEGRINI

Federica Pellegrini potrebbe davvero essere incinta. Almeno questa è la voce che arriva da Dagospia. Il noto media ha spiegato come nell’ultimo periodo la storica campionessa del nuoto abbia modificato un po’ il suo look. La donna si starebbe mostrando meno in pubblico e, spesso, utilizzando maglioni e tute oversize.

Questo starebbe portando i più a sospettare un bebé in arrivo per lei e suo marito Matteo Giunta. A sommarsi a questo comportamento, ci sarebbe ora un ulteriore indizio che arriva direttamente dalle vacanze dei due alle Maldive tra Natale e Capodanno.

Come riporta Fanpage, il settimanale Di Più che cita una fonte che “per la serissima professione che svolge merita di essere creduto”, ha aggiunto un dettaglio di grande rilevanza al rumors sulla possibile gravidanza.

La fonte, per ora anonima, avrebbe trascorso il Capodanno alle Maldive nello stesso resort esclusivo scelto dalla Pellegrini e da Giunta, accorgendosi che per tutta la serata Federica non avrebbe toccato un goccio di alcol nemmeno durante i festeggiamenti.

Sebbene la fonte, definita attendibile, abbia parlato di zero alcool per la nota atleta, va detto che sui social, in un recente post Instagram, la donna si sia mostrata con in mano un calice, probabilmente di bollicine. Da capire, quindi, quale sia la reale situazione.

