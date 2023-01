Nuovo caso al GF Vip anche se questa volta il tutto nasce da “chi sta fuori”. Protagonisti Antonella Fiordelisi ma anche Edoardo Donnamaria…

Non mancano le curiosità e le novità al GF Vip. Anche quando i vipponi sono “tranquilli” a stuzzicarli ci pensano i telespettatori. In questo caso alcuni ragazzi che, passando fuori dalla Casa più spiata di casa, da lontano hanno urlato cori offensivi verso Antonella Fiordelisi. A far discutere, però, è stata la reazione di Edoardo Donnamaria che dovrebbe essere “il suo ragazzo”…

Antonella Fiordelisi insultata: la reazione rivedibile di Edoardo

Antonella Fiordelisi

Come detto, a far parlare in queste ore al GF Vip è stato un episodio che ha avuto origine dall’esterno. Mentre Edoardo Donnamaria e Luca Onestini si trovavano in giardino a parlare, da lontano, da fuori le mura della Casa più spiata d’Italia, si sono sentite delle urla, quasi dei cori, da parte di quelli che sono sembrati dei ragazzini. Cosa dicevano? Insulti contro Antonella Fiordelisi.

“Antonella, sei una zo****a!”. Frase che è subito diventata virale sul web soprattutto per quella che è stata la reazione dei due uomini che hanno sentito il tutto.

Se da una parte Onestini ha reagito dicendo: “No, ma dai”. Dall’altra Edoardo si è lasciato andare a una risata e ha proseguito col sorriso per diversi secondi fino a quando ha chiamato la donna per riferirle cosa fosse accaduto.

Sul web, tanti utenti si sono indignati per la risata di Edoardo e la sua reazione per nulla protettiva nei confronto della “fidanzata”. “Fa schifo pure il fidanzato che anzichè difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride”, ha scritto un utente.

Chissà se tra i due ci saranno chiarimenti per questo.

Di seguito il post su Twitter di un utente con le immagini di cui vi abbiamo parlato:

comunque al di là delle preferenze andare ad urlare ad una concorrente che è una zoccola fa schifo e fa schifo pure il suo fidanzato che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride 🥶#gfvip

pic.twitter.com/gVgO2TIL1x — m 👹 vs uni (@itsmc17) January 8, 2023

