Antonino Spinalbese potrebbe non rientrare più nella casa del Grande Fratello Vip: le ultime indiscrezioni parlano di “inconvenienti”.

Da alcuni giorni, Antonino Spinalbese non è al Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belén Rodriguez è stato costretto ad uscire momentaneamente dalla casa di Cinecittà per sottoporsi a dei controlli medici programmati. L’hairstylist ha varcato la porta rossa poco prima di Capodanno, promettendo di rientrare non appena le sue condizioni sarebbero migliorate. Ma dopo essere stato operato per l’asportazione di una cisti, Spinalbese potrebbe essere costretto a rinunciare definitivamente al reality show.

Antonino Spinalbese verso l’addio al Gf Vip?

A far nascere i dubbi sull’ipotetico addio di Antonino al Grande Fratello Vip sono stati gli esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano.

“Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino. Domani sapremo se rientra o non rientra più!”, ha fatto sapere il blogger, mentre la collega gli ha fatto eco: “Probabilmente Antonino domani non rientrerà nella Casa perché sono sorti degli inconvenienti. Staremo a vedere”.

Per conoscere la verità sul giallo che sta vedendo protagonista Spinalbese si dovrà necessariamente attendere la puntata di oggi, 9 gennaio, durante la quale Alfonso Signorini darà delle informazioni più dettagliate sul concorrente del Gf Vip.

