Stefania Orlando parla della fine del lungo matrimonio con Simone Gianlorenzi e confessa di essersi sentita persa.

Lunga confessione di Stefania Orlando sulle nozze finite con Simone Gianlorenzi. La conduttrice, che solo alcuni anni fa ha partecipato al Grande Fratello Vip, sembrava vivere un amore da favola grazie al musicista. Dopo la turbolenta relazione con Andrea Roncato, la Orlando era tornata a sorridere e per ben quindici anni ha vissuto una storia intensa e travolgente con Simone. Poi, in modo del tutto imprevisto, le loro strade si sono separate, ma i due sono rimasti in buoni rapporti.

Stefania Orlando, perché è finita con Simone

“Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata – ha confessato lei in una intervista a Gente – . Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa”.

“Mi risuonano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: ‘Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all’ultima emozione. Così saremo vivi’ – ha continuato – . Si può tentare di restare insieme, ma quando capisci che l’altro ha bisogno di andare via e dei suoi spazi, credo che la forma più alta di amore sia lasciare andare”.

Degli anni vissuti con Gianlorenzi, però, la Orlando parla come del periodo più bello e a lui ammette di essere grata per le emozioni provate.

Ad oggi, la conduttrice sembra non essere intenzionata ad imbastire una nuova relazione, anzi pare voglia continuare a rimanere single. E per il futuro spiega: “Lo guardo con grande curiosità. All’inizio mi sono sentita smarrita, ora sono più carica. Non so quello che succederà, vivo giorno per giorno, facendo programmi all’ultimo minuto, una modalità nuova per me che ero abituata a pensare e programmare tutto in coppia”.

