Dialogo social decisamente molto intimo per Elettra Lamborghini che si è aperta ai fan con alcune dichiarazioni sulla sua vita privata.

Ha scelto alcune stories social su Instagram per parlare con i fan e aprirsi su argomenti molto intimi e privati Elettra Lamborghini. Nello specifico, dopo aver smentito la gravidanza di cui qualcuno aveva parlato in precedenza, la nota ereditiera ha spiegato alcune problematiche la riguardano e dei traumi che ancora si porta dietro fin da quando era piccola.

Elettra Lamborghini, fobie e traumi: le parole

ELETTRA LAMBORGHINI

Tra gli altri aggiornamenti fatti durante le ultime storie su Instagram, come anticipato, Elettra Lamborghini ha svelato alcuni traumi subiti e che ancora le pesano dal punto di vista emotivo ed, evidentemente, anche mentale.

Il dialogo nasce dalla voglia di spiegare ai suoi fan quali siano per ora i suoi obiettivi per il 2023. “Uno dei due traumi che ho è quello riguardante la mia cavalla”, ha esordito la ragazza. “Tutte le musiche che sento mi ricordano le passeggiate in campagna che facevo con lei”.

“In pratica io sento delle musiche e la mia mente mi riporta a lei. A quelle passeggiate che facevo”.

Ma questa non è la sola problematica che la bella Elettra vorrebbe risolvere. Ce e è anche un’altra: “Sono a disagio quando qualcuno mi fa una foto di nascosto, quando violano la mia privacy mi sale la rabbia”. Una frase che anticipa quelle sul fatto di essersi resa conto, da questa estate di essere diventata agorafobica. “Se sono sul palco non ho nessun problema, non ho paura delle persone, sono a disagio quando sono in un posto che io reputo per me al sicuro”.

“Ci ho messo un po’ a capirlo. Credo sia un trauma comunque. Il mio sentimento è quello di provare rabbia quando uno viola la mia privacy. Questo è il senso. Questo mi fa sentire molto a disagio. Mi inca**o con me stessa e credo sia un trauma”. “Spero di essere stata chiara, la psiche non è semplice. Pensavo che quello che sentivo non fosse un trauma ma lo è. Devo trovare qualcuno che fa questo tipo di terapia. E voi che goals (obiettivi) avete per il 2023?”, ha poi chiuso la cantante.

Di seguito, invece, un recente post Instagram ironico della giovane:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG