Vacanza in montagna per Aurora Ramazzotti che anche con le basse temperature non teme di mostrare il pancione e pure un ospite indesiderato…

Ancora qualche giorno di vacanza per Aurora Ramazzotti che, insieme a qualche amico e al suo compagno Goffredo Cerza, si sta godendo il fresco e le bellezze della montagna. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha fatto mancare ai suoi fan qualche scatto di queste giornate compresa una foto del pancione sfidando le basse temperature e anche quella di un curioso e inaspettato “ospite” problematico.

Aurora Ramazzotti: pancione e “problemino”

Aurora Ramazzotti

Come anticipato, Aurora Ramazzotti non si è fatta problemi a mostrare “le sue forme” da mamma davanti allo specchio anche in montagna, al freddo del Bormio. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trascorso il lungo weekend dell’Epifania ad alta quota con il fidanzato e futuro papà e alcuni amici.

La ragazza ha pubblicato diverse foto di questi giorni di relax mettendosi anche in posa col pancione di 7 mesi nudo. La giovane ha indossato per lo scatto un reggiseno in microfibra comodo nero e sotto jeans con fascia elastica.

Con lei anche la sua amica a quattro zampe, la sua gattina. Proprio il felino ha dato lo spunto giusto alla showgirl per la didascalia del post: “Gattari in montagna”.

Da registrare, però, anche un fastidioso imprevisto. Infatti, Auri non ha nascosto che, a causa delle mangiate, sul suo volto sia arrivato un ospite decisamente “inaspettato”. La ragazza ha fatto vedere, infatti, un brufolo piuttosto evidente probabilmente giunto per il troppo formaggio mangiato in questi giorni.

“Questo è il risultato di due settimane di magnate de formaggio”, ha appunto scritto nella sua storia Instagram la ragazza. Ad ogni modo, pare che il sorriso non le manchi mai. Neppure davanti a questi “problemini”.

Di seguito il post Instagram della ragazza con varie immagini della vacanza in alta quota:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG