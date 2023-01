Dopo i tanti rumors, sembra essere arrivata la conferma: Chiara Ferragni potrebbe davvero aspettare il terzo figlio da Fedez. Il suo video…

Si sono moltiplicati i rumors sulla possibile terza gravidanza di Chiara Ferragni e, dunque, sul terzo figlio in arrivo per la giovane impreditrice digitale e per suo marito Fedez. Dopo le parole del rapper in merito ad un annuncio che arriverà dopo Sanremo, ecco un video pubblicato dalla stessa donna che confermerebbe tutto.

Chiara Ferragni conferma il terzo figlio in arrivo?

Chiara Ferragni

A rendere molto più di un semplice rumors l’ipotesi del terzo figlio per Chiara Ferragni e Fedez è stata la stessa imprenditrice che su Tik Tok si è divertita a condividere un filmato che sembra lasciare poco spazio ad interpretazioni. Per lo meno alla volontà di non fermarsi ai bellissimi Leone e Vittoria come bimbi della famiglia.

Nel video in questione, infatti, si vede Chiara che guarda, con fare molto tenero, le foto dei suoi piccoli e commentare con delle espressioni e dei gesti alcune domande.

Se davanti alla foto di Leone e alla scritta: “Questo è il figlio che mi ha fatto venire voglia di farne altri”, la donna ha annuito, guardando l’immagine della piccola Vittria con la scritta: “Questa è la figlia che mi ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”, lei dà il segnale che molti attendevano.

La Ferri, infatti, non solo risponde con una faccia che lascia capire che nei suoi piani, e in quelli del marito, ci sia proprio quello di avere un nuovo bebè, ma anche con la mano e le movenze lascia intendere che i Ferragnez potrebbero preso avere un nuovo membro in famiglia…

Di seguito il video pubblicato su Tik Tok dalla nota influencer e impreditrice digitale che lascia intendere quanto vi abbiamo raccontato:

