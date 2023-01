Scatti social direttamente dalla Thailandia per Ilary Blasi che ha generato non poche polemiche per una foto con il lato B in bella mostra…

La sua è stata un’estate decisamente movimentata a causa della rottura con Francesco Totti, eppure, anche l’inverno, non sembra essere meno “caotico”. Parliamo, naturalmente, di Ilary Blasi che dopo la separazione con l’ex capitano della Roma fa parlare per la nuova relazione col compagno Bastian. In queste ore, a dirla tutta, a far discutere sono in realtà alcune foto che la conduttrice ha pubblicato su Instagram e che hanno generato diversi commenti negativi da parte di seguaci e haters…

Ilary Blasi, la foto col lato B in mostra e la bufera

Ilary Blasi

In vacanza in Thailandia con il nuovo amore, Ilary Blasi ha deciso di riassumere alcuni momenti di questi giorni di relax con un post Instagram con diverse foto. Tra queste, anche una piuttosto audace e piccante con il lato B in evidenza con tanto di mini mutanda rossa.

In pochi minuti il posto della Blasi è stato preso di mira da diversi utenti e da tantissimi haters che hanno voluto far sentire alla donna il proprio pensiero con insulti e critiche.

Spiccano, in particolare, messaggi che fanno riferimento al fatto che Ilary sia mamma: “Una madre con tre figli con sedere fuori, svergognata”. Altri, invece, di questo tipo: “Ormai è tutto un apparire, mostrare il lato B a che pro? Perennemente in posa, di naturale ormai non vedo più nulla. Peccato”.

C’è chi, probabilmente cercando di analizzare la situazione, ha azzardato: “Tutte ste foto non sono altro che una sofferenza enorme che porta dentro. Non le va proprio giù che il capitano l’abbia sostituita nella vita. Quello che mostra è una infelicità ben nascosta. Comunque senti a me, non ci pensare…piuttosto magna”.

Va detto, per dovere di cronaca, che molti altri si sono schierati con la Blasi.

Di seguito il post Instagram in questione con tanto di commenti da parte di fan e haters:

