Chi sono le altre co-conduttrici di Sanremo 2023 oltre Chiara Ferragni e Francesca Fagnani? È partito il toto-nomi dopo una gag tra Fiorello e Amadeus.

Fiorello continua a tenere alta l’attenzione sul Festival di Sanremo 2023 giocando spesso con l’amico fraterno Amadeus. Nel corso della puntata di oggi di Viva Rai 2, lo showman è tornato a stuzzicare il direttore artistico della kermesse, provando a scatenare la curiosità del pubblico da casa sulla terza e quarta co-conduttrice della gara canora. Le uniche certezze, al momento, sono Chiara Ferragni – per la prima e ultima serata – e Francesca Fagnani.

Chi sono le co-conduttrici di Sanremo 2023?

Nel corso di un collegamento telefonico con Amadeus, Fiorello è riuscito ad estorcere all’amico qualche indizio sui nomi delle donne che lo affiancheranno all’Ariston.

“L’indizio sulla terza: ‘È una sp…’ – ha fatto sapere il direttore artistico del Festival – .Potrebbe essere una sportiva, o sposata o spagnola“.

Infine, sulla quarta donna, Amadeus si è sbilanciato: “L’altra donna inizia per C….”.

Intanto, mentre il pubblico è in attesa delle comunicazioni ufficiali, in rete spuntano i possibili nomi delle co-conduttrici scelte per il Festival: il primo è quello della sportiva Sofia Goggia, 30 anni, vincitrice di un oro olimpico nel 2018 e vincitrice di tre coppe del mondo, e il secondo è quello della giornalista di Rai 1 Giorgia Cardinaletti.

Gli inizi, al momento, potrebbero corrispondere…

La quarta e ultima co-conduttrice di #Sanremo2023 inizia con la lettera “C”.



L’indizio sulla terza: “È una sp…”#VivaRai2 pic.twitter.com/kkuUNDRIoJ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 13, 2023

