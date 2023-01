Chi aiuta l’associazione D.i.Re a cui Chiara Ferragni devolverà il compenso della partecipazione a Sanremo? Scopriamolo.

Nel 2923 Chiara Ferragni ha annunciato che devolverà l’intero compenso della sua partecipazione a Sanremo a D.i.Re. L’associazione Donne in Rete contro la violenza gestisce più di 100 centri antiviolenza e oltre 60 case rifugio in Italia. Grazie all’aiuto economico dell’influencer, quindi, D.i.Re potrà aiutare tantissime donne che hanno subito violenza di vario tipo.

Chi aiuta l’associazione D.i.Re?

stop violenza alle donne

L’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza – aiuta tante donne che hanno subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o stalking. Gestendo da quasi 15 anni oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in Italia, l’associazione è in grado infatti di dare una mano a un gran numero di donne.

Grazie all’accoglienza telefonica, ai colloqui individuali e a tutti i servizi offerti, le donne vengono aiutate in un percorso per uscire dalla violenza. In genere i servizi offerti dai centri antiviolenza sono gratuiti, mentre c’è una compartecipazione alle spese nelle case rifugio.

Nel 2021 sono state più di 20 mila donne ad essere accolte nei centri. D.i.Re in genere accoglie donne italiane, infatti solo il 26% hanno una provenienza diversa. L’età delle donne è compresa nella maggior parte dei casi tra i 30 e i 49 anni.

Dove sono i centri

I centri antiviolenza di D.i.Re sono presenti in tutta Italia tranne che in Molise, ma purtroppo non sono distribuiti in maniera omogenea. Le case rifugio si trovano invece in genere in indirizzi segreti ed ospitano donne e figli minorenni durante i periodi di emergenza.

Le difficoltà economiche dei centri antiviolenza

I centri stanno vivendo importanti problemi economici a causa della difficoltà di far arrivare a destinazione gli aiuti promessi dal Governo. Secondo quanto si apprende da Cronache di un’occasione mancata, il dossier di ActionAid del 15 ottobre 2021, le Regioni hanno erogato ogni anno sempre meno aiuti economici.

Si comprende allora l’importanza della decisione di Chiara Ferragni di devolvere a D.i.Re l’intero compenso della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Riproduzione riservata © 2023 - DG