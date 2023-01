Anche quest’anno torna il FantaSanremo: ecco alcune idee per scegliere il nome della vostra squadra.

Dopo il successo dello scorso anno, sta per tornare il gioco che ha conquistato gli italiani, spingendoli a restare praticamente incollati agli schermi. Si tratta del FantaSanremo al quale è possibile iscriversi già da Dicembre e che terrà aperte le iscrizioni fino ai primi di Febbraio.

Ovviamente, uno degli aspetti del gioco è quello di creare delle squadre e di dar loro un nome. Una scelta che a volte può risultare difficile ma che sta già ispirando molte persone a lasciare qualche spunto qua e là. Scopriamo, quindi, quali sono le idee più simpatiche per dare un nome alla vostra squadra.

Come scegliere il nome della squadra del FantaSanremo

Dopo aver visto qual è il regolamento del FantaSanremo di quest’anno, è giunto il momento di iniziare a scegliere il nome della squadra che, dovrà essere composta da cinque cantanti, ognuno dei quali ha un costo (in baudi) diverso dagli altri.

note musicali

I nomi più papabili sono, come sempre, quelli ispirati ad artisti già presenti da scegliere da soli o da mescolare tra loro al fine di creare delle combinazioni accattivanti.

Inoltre, tra i tanti suggerimenti sparsi per il web, non mancano quelli legati ad eventuali artisti preferiti o considerati storici e che potranno quindi essere omaggiati usandone il nome per dar vita alla squadra vincente.

Alcune idee tratte dal web (e non solo) per i nomi delle squadre del FantaSanremo 2023

Ma andiamo ad alcune ipotesi che potrebbero esservi di ispirazione per dar vita ad un nome incredibile e adatto alla vostra squadra. Tra i più quotati ci sono I Tizianetti (per i fan di Tiziano Ferro) o I Celentani (per chi ama stare sul classico, ispirandosi ad Adriano Celentano). Non mancano poi Le Pausiniane (un tributo più che ovvio a Lausa Pausini) o Le Giorgione (per chi, invece, preferisce Giorgia).

In caso di squadre miste si può optare per gli Ultra Modà (ancor meglio se si sceglie di avere il gruppo in squadra), gli Atletico Amadeus, i Marron Favelli, I Ganz’ n Black o altri nomi che scimmiottano in modo simpatico gruppi storici e dai quali trarre una buona dose di energia.

Qualunque sia la scelta, giocare sarà sicuramente ancora una volta molto divertente.

