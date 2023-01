Cosa sono i viaggi sostenibili? Non è difficile organizzarli, basta solo un minimo di pazienza per vivere un’esperienza autentica.

Da qualche tempo a questa parte si fa un gran parlare di viaggi sostenibili. Questa volta, però, non si tratta di una moda del momento, ma di una necessità che l’intera popolazione mondiale dovrebbe avvertire. Vediamo, nello specifico, cosa sono e come si organizzano.

Viaggi sostenibili: cosa sono e come si organizzano

Si possono definire viaggi sostenibili quei soggiorni che rispettano al massimo il pianeta. Dal mezzo di trasporto per raggiungere la meta alle attività che si scelgono, passando per l’hotel: tutto deve essere pianificato nel rispetto dell’ambiente e della cultura locale. Il motivo per cui vacanze di questo tipo sono diventate fondamentali è da ricollegare alle emissioni mondiali di carbonio legati al settore del turismo, nel 2018 pari all’8% mentre oggi al 10%. Secondo la rivista scientifica Nature, che ha dedicato un supplemento al Climate Change, si tratta di dati in costante crescita, motivo per cui dobbiamo diventare tutti viaggiatori responsabili e consapevoli.

Organizzare un viaggio sostenibile non è difficile, bisogna soltanto rispettare alcune regole. Innanzitutto, è necessario scegliere un mezzo di trasporto che inquini il meno possibile. Ovviamente, minore è la distanza che si deve percorrere e altrettanto sarà l’emissione di carbonio. Se possibile, conviene optare per il treno, considerato il mezzo di trasporto più ecologico. Giunti a destinazione, poi, camminare per spostarsi da un posto all’altro è la decisione migliore. In alternativa, utilizzate i mezzi pubblici. Inoltre, scegliete sempre attività che abbiano un impatto minimo sull’ambiente, come la bicicletta o l’escursionismo.

Organizzare un viaggio sostenibile è semplice: ci vuole solo un po’ d’impegno

Un’altra regola fondamentale per organizzare un viaggio sostenibile è scegliere un periodo di bassa stagione. Evitare il turismo di massa, infatti, è fondamentale per rispettare sia l’ambiente che le comunità locali. In alternativa, ricordatevi che andare alla scoperta di piccole città e borghi è un’esperienza magica. Essere attenti all’ambiente significa anche immergersi nella cultura locale, aiutando le piccole attività e gli abitanti. Ad esempio, scegliete guide del posto e attività legate al territorio.

Ultima raccomandazione ma non meno importante: evitate come la peste la plastica. Non acquistate bottigliette di acqua ad ogni angolo, ma portate con voi una borraccia di acciaio o di altro materiale che potete riutilizzare all’occorrenza.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG