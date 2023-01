I tuoi particolari di Ultimo è la canzone che gli ha fatto conquistare il secondo posto a Sanremo. Qual è il suo significato?

Uscita quasi quattro anni fa, la canzone I tuoi particolari di Ultimo è ancora oggi amatissima da fan e non. Il brano racconta la fine di una storia d’amore, mettendo in risalto anche le sfumature più piccole, invisibili a quanti non l’hanno vissuta. Vediamo il significato e il testo.

I tuoi particolari di Ultimo: il significato della canzone

I tuoi particolari è la canzone con cui Ultimo si è presentato al Festival di Sanremo del 2019, classificandosi al secondo posto. Contenuto nell’album Colpa delle favole, il brano è stato uno dei più ascoltati dell’anno di uscita. Ancora oggi, continua ad essere trasmesso quotidianamente dalle emittenti radiofoniche. Il significato si coglie fin dalle prime strofe.

“Adesso invece mi sveglio e sento che

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

‘Sei sempre stanco perché tu non hai orari’“.

La canzone racconta le sensazioni che si provano quando una storia d’amore finisce. All’inizio ogni dettaglio ricorda il partner e si sente la mancanza anche delle piccole cose, rimproveri compresi. Il protagonista de I tuoi particolari ammette addirittura che continua ancora a cucinare e ad apparecchiare la tavola per due.

“Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole

Potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui“.

Anche se la vita va avanti, quando una storia d’amore è stata davvero importante i ricordi, anche quelli più insignificanti, vengono a galla prepotentemente. Diventano importanti tutti i particolari del partner ed è di questi che si avverte una fortissima mancanza. Ultimo ha così spiegato il significato della canzone: “I tuoi particolari parla delle piccole cose, mette in risalto le sfumature, come succede in un dipinto, dove ogni tocco di colore, ogni tratto è importante“.

Ecco il video de I tuoi particolari di Ultimo:

I tuoi particolari di Ultimo: il testo della canzone

È da tempo che non sento più

La tua voce al mattino che grida, “Bu”

E mi faceva svegliare nervoso ma…

