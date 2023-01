ChatGpt è la dimostrazione che l’intelligenza artificiale, oggi, è in grado di scrivere testi anche complessi come mail, temi e articoli.

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di ChatGpt, un chatbot avanzato che può scrivere vari tipi di testi grazie all’intelligenza artificiale. Questo strumento sta facendo parlare di sé in particolare dopo che Darren Hudson Hick, professore universitario degli USA, ha raccontato di essersi accordo che una sua studentessa ha scritto un tema d’esame sfruttando ChatGpt.

Cos’è ChatGpt?

IA Intelligenza artificiale

ChatGpt è un chatbot molto avanzato che riesce a scrivere testi su qualunque argomento sfruttando l’intelligenza artificiale. Questo riesce a scrivere quindi mail, articoli e temi scolastici anche complessi.

Lanciato nel novembre 2022, ad oggi ChatGpt ha dimostrato di essere capace di imparare e migliorare. Proprio per questo motivo, i testi scritti da questa intelligenza artificiale sono realizzati attraverso l’apprendimento.

Tutto questo significa che, chi ha un livello base di competenza su uno specifico tema scelto per il testo farà fatica a comprendere se è scritto da una persona o da ChatGpt. Le cose ovviamente cambiano nel caso il lettore conosca alla perfezione l’argomento.

A cosa serve ChatGpt

L’intelligenza artificiale è dunque utile per scrivere testi al posto delle persone, ma in che modo risulta utile? Oltre a scrivere temi scolastici per studenti svogliati, ChatGpt risulta anche capace di dare una mano alle persone che soffrono di dislessia. Queste, infatti, possono utilizzarlo per scrivere email di lavoro senza commettere errori.

ChatGpt si può usare anche nel settore dell’informazione per produrre articoli che non hanno necessità di un grande contributo creativo. Nel caso si debbano realizzare articoli su modelli standard, allora, si potrà avvalersi dell’intelligenza artificiale. Questa non è una novità, infatti già nel 2020 la BBC rispondeva alle domande sul Covid utilizzando un chatbot.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale riaccende il dibattito

Nonostante siano numerose le possibili applicazioni di ChatGpt, il dibattito su questa intelligenza artificiale è sempre più acceso. A preoccupare è soprattutto che l’Ai si è evoluta così tanto da rendere possibile a chatbot la scrittura di testi che parlano in maniera approfondita di ogni tipo di tema.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG