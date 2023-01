La geofisica è composta da numerose branche e una delle più conosciute è senza alcun dubbio la geotermia. Questa scienza è infatti davvero rilevante nel presente in quanto studia anche lo sfruttamento delle sorgenti di calore terrestre come fonti di energia. Vediamo allora nello specifico tutti i dettagli su questa parola italiana.

Sarà capitato a tutti di sentir parlare di geotermia o di leggere questa parola online senza magari sapere esattamente cosa significa. Questo termine italiano deriva da geo- (dal greco γεω-, che deriva da γῆ cioè “terra”) e –termia, ma quando si utilizza?

La parola identifica una parte della geofisica che si occupa delle questioni legate alla temperatura dell’interno della Terra. Il sostantivo femminile si usa allora per riferirsi a una scienza che studia le sorgenti di calore che si trovano sotto alla superfice terrestre. Inoltre, questa branca scientifica riguarda anche la possibilità di ricavare energia proprio da queste fonti di calore naturali.

Vediamo allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire quando è possibile usare questa parola italiana:

“Stefano è un esperto di geotermia: se hai dubbi in merito dovresti chiedere a lui e non certamente a me”.

“La geotermia studia anche le modalità di sfruttamento delle sorgenti di calore che si trovano sotto alla superfice terrestre. Proprio per questo è fondamentale quando si parla di energia alternativa”.

“Per conoscere nuove energie rinnovabili dovremo dare ascolto a quello che dice la geotermia”.

