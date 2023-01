Chi si ammala di Covid potrà uscire già dopo 5 giorni. Approfondiamo le nuove regole e scopriamo quali sono le norme di comportamento da mettere in atto.

Le regole sull’isolamento da Covid, cambiano ancora. E come ovvio ormai da tempo, tendono a diventare sempre più leggere e con tempi di isolamento più brevi.

Ovviamente, ogni caso avrà regole a parte che saranno per lo più legate ad una sorta di autocontrollo ma che si rivelano al contempo indispensabili per il benessere comune.

Quanto e come dura l’isolamento dopo il Covid

Come già accennato, con le nuove regole, chi risulta positivo al Covid dovrà stare in isolamento solo per 5 giorni. Trascorso il tempo sarà inoltre possibile tornare ad uscire senza il bisogno di effettuare un nuovo tampone.

ragazza con mascherina

Ciò vale ovviamente se si è del tutto asintomatici e con la precauzione di indossare la mascherina per almeno 10 giorni e di evitare luoghi affollati o persone cagionevoli di salute. Volendo, chi desidera, può fare un tampone per accorciare i tempi. Se questo risulta negativo, sarà infatti possibile uscire prima dei canonici cinque giorni.

Chi si rivela sintomatico, dovrà attendere due giorni dall’assenza dei sintomi che si sommeranno ai cinque previsti normalmente. Infine, gli immunodepressi, dovranno effettuare un tampone prima di avere il via libera.

Quanto tempo si è contagiosi?

Le nuove regole si sposano con uno degli studi più recenti che ha dimostrato che in media la contagiosità è di circa 5 giorni dal momento della comparsa di un tampone positivo. Ovviamente, però, si parla di media. Ci sono infatti casi di persone la cui contagiosità si è protratta più a lungo. Per questo motivo, l’uso delle mascherine a fine isolamento è da considerarsi strettamente necessario.

Solo, così, infatti si potrà evitare di diffondere il virus, proteggendo al contempo, coloro che sono più a rischio di contrarre la malattia in modo grave. Come sempre, quindi, molto dipende dal buon senso e dalla capacità di auto gestirsi sia durante la malattia che subito dopo. Momento in cui si rivela importante aver cura sia della propria salute che di quella dei propri cari.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG