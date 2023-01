Un libro della prima edizione di Harry Potter può valere un piccolo tesoro: ecco il valore di mercato di questi preziosi volumi.

Chi trova un libro della prima edizione di Harry Potter trova un piccolo tesoro! Un’esagerazione? Forse. Tuttavia, basta fare un breve studio sul valore dei volumi storici della saga dedicata al maghetto più famoso al mondo per scoprire che determinati libri possono ormai arrivare a costare senza tanti problemi somme a tre zeri! Specialmente se si tratta delle prime edizioni stampate nel Regno Unito, poi, si può arrivare a prezzi altissimi, solitamente accostabili all’acquisto di un’automobile. Un’ennesima dimostrazione di quanto la saga di J.K. Rowling sia riuscita ad entrare nella storia e a rivoluzionare a suo modo il mondo dell’industria letteraria.

Libri prima edizione di Harry Potter: quanto valgono

Il primo libro di Harry Potter è stato pubblicato nel Regno Unito nel 1997. Tutto sommato non moltissimi anni fa. Tuttavia, già da diverso tempo sono diventati oggetto di culto per numerosi collezionisti in tutto il mondo, e questo ha portato il loro valore a lievitare in maniera esponenziale. La prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale in lingua originale è stato venduto non molto tempo fa addirittura per 37mila dollari.

libro e bacchetta di Harry Potter

In generale, il valore dei volumi della prima edizione è già altissimo, e cresce ancora di più se si è in possesso di un libro firmato dalla stessa autrice. Un plus di valore è presente anche se l’autografo non è di Rowling bensì di uno degli illustratori.

Ma vediamo nel dettaglio il valore di tutte le versioni originali della prima versione del libro. Ovviamente, ad arrivare a un prezzo esorbitante è in particolar modo la prima edizione del 1997 di Harry Potter e la pietra filosofale, che può arrivare addirittura da 40mila a 55mila dollari. Scende il valore per le copie di prova, che valgono dai 7500 e i 13500 dollari. Scende notevolmente anche il valore della prima edizione del libro in versione americana, pubblicata nel 1998. Il suo prezzo oggi è tra i 4mila e i 6500 dollari.

Passiamo al secondo volume, Harry Potter e la camera dei segreti. La prima edizione inglese con copertina rigida può arrivare oggi un valore di circa 9mila dollari. Il terzo volume, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, può invece avere un valore non molto alto, inferiore ai mille dollari, ma può arrivare anche dai 1500 ai 12mila dollari per le versioni che riportavano il nome di Joanne Rowling al posto di J.K. Rowling.

Harry Potter e il calice di fuoco, quarto libro della saga, può arrivare addirittura a un valore a quattro zeri se firmato da J.K. Rowling, perché da questo libro in poi l’autrice ha firmato sempre meno copie. In generale, comunque, il valore della prima edizione si attesta sui 10mila dollari. Discorso simile per Harry Potter e l’ordine della Fenice. Le copie dell’evento lancio del 2003 valgono un prezzo a quattro cifre, le altre scendono anche fino a 200 dollari.

Arriviamo al 2005 con Harry Potter e il principe mezzosangue. Esistono pochissime copie firmate di questo volume, e si attestano sui 5mila dollari. Gli altri non valgono più di 250 dollari. E per finire bisogna considerare il valore di Harry Potter e i doni della morte, l’ultimo capitolo della saga. L’evento di lancio, avvenuto nel 2007 nel Natural History Museum di Londra, venne firmato per un totale di 1700 copie, che oggi hanno un valore di partenza di 1000 dollari e possono arrivare anche a più di 5mila.

Il valore della prima edizione italiana

Difficilmente però molti fan italiani sono entrati in possesso di copie originali della prima versione stampata nel Regno Unito. Da noi la Pottermania è arrivata infatti con qualche mese di ritardo, grazie anche alla traduzione di Salani Editore. Ma che valore hanno invece le copie italiane delle prime versione dei libri dedicati al maghetto?

Il discorso in questo caso si fa complicato. Innanzitutto, bisogna considerare con prima edizione solo quelle con il nome completo dell’autrice, il font della scritta diverso e Harry Potter in copertina senza occhiali. Una versione che venne bloccata molto presto dalla stessa autrice e per questo oggi rarissima e dal valore quasi inestimabile, o comunque attestabile dai 1000 ai 5mila euro (se ne può trovare qualche copia su eBay o altri siti di aste online).

Le altre prime edizioni italiane sono generalmente più recenti e meno rare. Il libro è stato infatti stampato in Italia con cadenza quasi annuale dal 1998 al 2008. La prima ristampa di Harry Potter e la pietra filosofale, datata 1999, vale circa 100 euro. Le edizioni successive invece possono essere acquistate per circa 20 euro. In generale è questo il prezzo per le altre edizioni italiane, anche le più datate.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG