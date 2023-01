Le frasi per conquistare una ragazza non devono assolutamente essere banali: il gentil sesso ama essere stupito, sempre e comunque.

State cercando di conquistare una ragazza ma non riuscite a catturare la sua attenzione? Probabilmente, non state usando le parole giuste per far breccia nel suo cuore. Le frasi che possono aiutare nel corteggiamento sono tante, ma alcune sono davvero banali: vediamo quelle più efficaci, che possono essere utilizzate all’occorrenza.

Le migliori frasi per conquistare una ragazza

Conquistare una ragazza può essere un’ardua impresa. Le donne, si sa, sono particolari e non tutti i maschietti sono capaci di toccare le corde giuste per far breccia nel loro cuore. Nella maggior parte dei casi, il sesso femminile adora essere stupito, per cui il corteggiamento tradizionale, o meglio basic, non è consigliato. Le citazioni scontate, quelle che perfino un bambino alla prima cotta sarebbe in grado di pronunciare, vanno bandite. Di seguito, una selezione di frasi per far innamorare una ragazza:

Stanotte ho guardato le stelle e ho assegnato ad ognuna una cosa bella di te. È andato tutto bene, fino a quando non ho finito le stelle.

Quando ti ho vista per la prima volta, ho avuto paura di parlarti. Ti ho parlato e ho avuto paura che tu mi piacessi. Quando mi sei piaciuta, ho avuto paura di innamorarmi di te. Ora che mi sono innamorato di te, ho paura di perderti.

A volte, quando non ti vedo per un istante sembra che l’intero mondo si spopoli.

Quando guardo nei tuoi occhi è come se attraversassi un portale verso il futuro. Verso la mia vita futura.

L’amore è rischioso, ed è per questo che è meglio affrontarlo in due, per dimezzare i rischi.

A scuola la prof di fisica mi rimproverava sempre perché non indicavo mai le unità di misura. Vorrei che fosse qui per vedere che le unità di misura, con te, non hanno senso: sei oltre.

Se potessi rivivere la mia vita, cambierei una sola cosa: cercherei di incontrarti prima.

Quando ti senti un po’ giù, l’unica soluzione è ballare: vuoi farlo con me?

Nei sogni e nell’amore, nulla è impossibile.

Una volta un uomo saggio mi disse: quando troverai la persona giusta per te, te ne accorgerai. Non pensavo avesse ragione.

Amare, in fondo, significa anche mostrarsi vulnerabili. E io infatti adesso sono qui, davanti a te, completamente indifeso: feriscimi o salvami.

Se riuscirò ad uscire con te, i miei amici moriranno d’invidia. Hai presente quanto sono antipatici, i miei amici? Varrebbe la pena di divertirsi a farli crepare, no?

Le mie parole non bastano per esprimere quello che provo per te. Dovrei lasciar parlare il cuore. Se hai un bisturi a portata di mano, me lo tiro fuori e vi fate una bella chiacchierata, voi due, ok?

La vita non è mai perfetta, ma il tuo sorriso questa sera lo è.

Non prendere la vita troppo sul serio: non ne esci mai vivo.

Ogni volta che te ne vai, una parte di me muore. Devi stare attenta perché potresti essere denunciata per omicidio, di questo passo.

Vivere è come essere un palloncino: se non ti lasci mai andare, non sai quanto in alto puoi arrivare.

Ti ricordo che, per il secondo principio della termodinamica, dovresti condividere un po’ di calore col mio corpo.

Frasi da dire ad una ragazza: è vietato essere banali

Di frasi dolci per conquistare una ragazza ce ne sono a bizzeffe, ma parecchie sono a dir poco banali. Pertanto, ricordatevi di essere sempre originali, magari aggiungendo anche qualche pensiero che sia farina del vostro sacco. Di seguito, una selezione di frasi per fare colpo su una ragazza:

Da lontano ho visto che sei perfetta e mi sono innamorato di te. Quando ti conoscerò scoprirò che non sei perfetta, e allora ti amerò.

Non riesco a esprimere quello che provo per te. Potrei camminare per dieci anni, e quello ancora non sarebbe abbastanza per darti un’idea del mio amore.

Di qualsiasi cosa sia fatta l’anima, la tua è come la mia.

Voglio che nei miei ricordi ci sia sempre tu.

Vorrei essere il tuo pigiama, il tuo peluche, il tuo lenzuolo: qualunque cosa pur di essere lì con te, addosso a te.

Non ti cambierei con niente al mondo, neanche con una fetta della mia torta preferita. E, credimi: potrei uccidere per una fetta della mia torta preferita.

All’inizio pensavo che in te ci fosse qualcosa che mi catturava. Poi ho capito che non era così. Non era solo una parte di te a catturarmi: eri tutta te stessa.

La bellezza è potere, ma la sua spada è un sorriso.

Stanotte ho mandato un angelo a tenerti d’occhio, ma mi è tornato indietro quasi subito, dicendo che gli angeli non tengono d’occhio altri angeli.

Pollicino lasciava le briciole di pane per tornare a casa. Io vorrei lasciarti degli sguardi che mi indichino la strada verso di te.

Siamo tutti un po’ strani e anche la vita è un po’ strana e quando troviamo qualcuno la cui stranezza è compatibile con la nostra, ci uniamo a loro cadendo in una reciproca stranezza che chiamiamo amore.

Sei come l’equazione di un’iperbole: più la nostra distanza si avvicina allo 0, più la tua bellezza tende all’infinito.

Sei come una scatola di LEGO: complicata da gestire, ma che regala grandissime soddisfazioni.

Il mio cuore è attratto da te, come il ferro dalla calamita, come l’ago della bussola dal Polo Nord magnetico.

